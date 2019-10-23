Экс-министр Жданов избран в WADA: Буду бороться за отлучение России от мирового спорта

Экс-министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов был избран в Совет Учредителей ВАДА (Всемирного антидопингового агентства WADA) от Европы.

В своем фейсбуке Жданов сообщил, что 23 октября Комитет министров Совета Европы окончательно утвердил его членом Совета Учредителей ВАДА.

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По его словам, впервые в истории представитель Украины избран в ВАДА. Жданов уже очертил свои планы.

Буду бороться за права "чистых" спортсменов, за справедливое отношение ко всем странам, за ужесточение ответственности за употребление допинга, за продолжение отлучения от мирового спорта России, которая на государственном уровне заставляет спортсменов применять запрещенные вещества и подменяет их пробы,

– написал Жданов.

Что такое WADA?

Это независимая организация, осуществляющая координацию борьбы с применением допинга в спорте, созданная при поддержке Международного олимпийского комитета (МОК). Антидопинговое агентство имеет региональные отделения на 4 континентах: Азия (Япония), Африка (ЮАР), Северная Америка (Канада), Южная Америка (Уругвай).

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Игорь Жданов покинул свой пост министра молодежи и спорта Украины 29 августа. Подводя итоги своей деятельности, Жданов написал, что ему с командой удалось до 2000 долларов повысить оплату тренеров.

30 августа Верховная Рада назначила Владимира Бородянского главой Министерства молодежи и спорта.