Экс-нападающий ПСЖ стал игроком "Динамо", – Transfermarkt
Киевское "Динамо" подписало контракт с молодым грузинским нападающим Николозом Кутателадзе.
Об этом сообщает авторитетный портал Transfermarkt.
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Николоз Кутателадзе уже успел принять участие в матче молодежного состава "Динамо" против казахского "Тобола", который завершился победой "бело-синих" со счетом 2:1.
Юноша начал заниматься футболом в родной Грузии, однако талантливого игрока быстро заметили, и вскоре он оказался в "Спарте". В Чехии Кутателадзе задержался на два года. Николоз, выступающий на позиции форварда, уже в 15 лет попал в ПСЖ, где выступал в команде U-17.
К слову, в 2016 году сам Кутателадзе рассказал, что им интересовалось "Динамо".
Источник: 24 Канал
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