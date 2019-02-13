Экс-нападающий ПСЖ стал игроком "Динамо", – Transfermarkt

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Николоз Кутателадзе перешел в "Динамо"
Николоз Кутателадзе перешел в "Динамо" / ФК "Анжи"

Киевское "Динамо" подписало контракт с молодым грузинским нападающим Николозом Кутателадзе.

Об этом сообщает авторитетный портал Transfermarkt.

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Николоз Кутателадзе уже успел принять участие в матче молодежного состава "Динамо" против казахского "Тобола", который завершился победой "бело-синих" со счетом 2:1.

Юноша начал заниматься футболом в родной Грузии, однако талантливого игрока быстро заметили, и вскоре он оказался в "Спарте". В Чехии Кутателадзе задержался на два года. Николоз, выступающий на позиции форварда, уже в 15 лет попал в ПСЖ, где выступал в команде U-17.

К слову, в 2016 году сам Кутателадзе рассказал, что им интересовалось "Динамо".

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Теги: Спорт Футбол Динамо Трансферы ПСЖ
Источник: 24 Канал
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