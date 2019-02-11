Экс-нападающий сборной Украины Воронин поедет играть в Москву

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин примет участие в турнире "Кубок Легенд", который состоится 23-го и 24 февраля в Москве.

Украинец станет игроком сборной звезд – международной команды, которая составит компанию сборным России, Германии, Португалии, Голландии и Испании.

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Также участие в турнире примут Рафаэль ван дер Варт, Паулу Феррейра, Андрей Аршавин, Альберт Риера и много других.

Кубок Легенд рассчитан на футбольных ветеранов возрастом старше 35 лет. Украина дважды выходила в финал турнира в 2012-м и 2013-м, но уступала сборной России, которая за 10 лет становилась победительницей 10 раз.

К слову, Андрей Воронин играл за такие клубы, как "Майнц", "Байер", "Ливерпуль" и московское "Динамо".

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