Экс-нардеп и президент клуба УПЛ Живаго объявлен в международный розыск

Суд дал разрешение на арест бывшего народного депутата и бывшего владельца банка "Финансы и кредит" Константина Жеваго, которому заочно сообщили о подозрении в причастности к растрате крупной суммы денег.

ГПУ подозревает президента "Ворсклы" Константина Жеваго в хищении 2,5 миллиардов гривен банка "Финансы и Кредит", где он является бенефициарным владельцем. Следственный судья дал разрешение на его задержание.

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Сообщается, что досудебное расследование в указанном уголовном производстве осуществляется Государственным бюро расследований под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины.

По оценкам Forbes, Константин Жеваго в 2019 году занимает второе место в списке самых богатых людей Украины. Его состояние оценивается в 1,5 миллиарда долларов США. Уступает президент "Ворсклы" в рейтинге только президенту "Шахтера" Ринату Ахметову.

Ранее сообщалось о том, что Жеваго находится в одной из стран Европы, где скрывается от Национального розыска по подозрению в растрате имущества одного из банков Украины и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах.