Экс-первая ракетка мира оценил шансы Свитолиной и Ястремской на US Open

Две украинские теннисистки – Элина Свитолина и Даяна Ястремская – пробились во второй круг US Open. Их шансы на проход в следующий раунд оценил бывший первый номер рейтинга ATP, а теперь теннисный эксперт на телеканале Eurosport Матс Виландер.

Напомним, Свитолина во втором круге US Open сыграет против хозяйки турнира Венус Уильямс. Теннисистки уже играли в этом сезоне, и украинка победила на Ролан Гаррос. По мнению Матса Виландера, одной из проблем Свитолиной в этом матче станет именно поддержка трибун Венус Уильямс. Потому на этом матче ожидается настоящий бой.

Однако он отмечает, что украинка уже имеет опыт выступления против американских теннисисток на US Open. В первом круге Свитолина победила 17-летнюю Уитни Осигве. То есть сумела справиться под этим натиском трибун.

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Что касается Даяны Ястремской, то она во втором круге US Open сыграет против шведки Ребекки Петерсон. Матс Виландер называет украинку фавориткой этой пары (Ястремская на 32-м месте в рейтинге WTA, Петерсон – 71-я).

"Ребекка Петерсон хороший игрок с мощным ударом. Зато Ястремская имеет хорошо поставленный удар. Поэтому это будет тяжелый матч для Ребекки. Если у Ястремской будет хороший день, то она победит. Ястремская в этом матче фаворит", – подытожил Матс Виландер.

Матчи Свитолиной и Ястремской на US Open состоятся в среду, 28 августа.