Экс-первая ракетка мира оценил шансы Свитолиной и Ястремской на US Open

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Элина Свитолина
Элина Свитолина

Две украинские теннисистки – Элина Свитолина и Даяна Ястремская – пробились во второй круг US Open. Их шансы на проход в следующий раунд оценил бывший первый номер рейтинга ATP, а теперь теннисный эксперт на телеканале Eurosport Матс Виландер.

Напомним, Свитолина во втором круге US Open сыграет против хозяйки турнира Венус Уильямс. Теннисистки уже играли в этом сезоне, и украинка победила на Ролан Гаррос. По мнению Матса Виландера, одной из проблем Свитолиной в этом матче станет именно поддержка трибун Венус Уильямс. Потому на этом матче ожидается настоящий бой.

Однако он отмечает, что украинка уже имеет опыт выступления против американских теннисисток на US Open. В первом круге Свитолина победила 17-летнюю Уитни Осигве. То есть сумела справиться под этим натиском трибун.

Это стоит увидеть: Свитолина и Осигве нанесли 40 ударов во время последнего розыгрыша на US Open

Что касается Даяны Ястремской, то она во втором круге US Open сыграет против шведки Ребекки Петерсон. Матс Виландер называет украинку фавориткой этой пары (Ястремская на 32-м месте в рейтинге WTA, Петерсон – 71-я).

"Ребекка Петерсон хороший игрок с мощным ударом. Зато Ястремская имеет хорошо поставленный удар. Поэтому это будет тяжелый матч для Ребекки. Если у Ястремской будет хороший день, то она победит. Ястремская в этом матче фаворит", – подытожил Матс Виландер.

Матчи Свитолиной и Ястремской на US Open состоятся в среду, 28 августа.

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Теги: Спорт Даяна Ястремская Елина Свитолина US Open Теннис
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