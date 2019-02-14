Экс-первая ракетка мира поделилась впечатлениями после игры с украинкой Цуренко

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Симона Халеп
Симона Халеп / Eurosport

Третья ракетка мира Симона Халеп прокомментировала победу над Лесей Цуренко во втором круге турнира в Дохе, Катар.

Симона Халеп отметила, что против Цуренко всегда тяжело играть, украинка не позволяет держать свой ритм и отлично чувствует мяч.

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Против нее всегда тяжело играть, потому что она не позволяет держать свой ритм. Она пробивает по необычной траектории, но все равно отлично чувствует мяч. Ее удары непросто брать, и с ней всегда сложно, но я чувствую ее игру и, наверное, именно поэтому каждый раз ее обыгрываю. Даже проигрывая 1:3 во втором сете, я смогла собраться и сказала себе, что должна быть более сконцентрированной. У меня это получилось, и я счастлива, что в итоге смогла одержать победу,
цитирует Халеп btu.org.ua.

Халеп одержала уже пятую подряд победу над Цуренко, украинка никогда не обыгрывала румынку, взяв за предыдущие матчи лишь один сет.

К слову, в четвертьфинале турнира в Катаре также сыграет украинка Элина Свитолина, которая во втором круге разобралась с Еленой Остапенко.

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Теги: Спорт Леся Цуренко Теннис
Источник: 24 Канал
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