Экс-первая ракетка продает имение в Калифорнии за 13,5 млн дол: фото изнутри

Бывшая первая ракетка мира, сербская теннисистка Елена Янкович решила продать роскошный особняк в Сан-Диего.

Спортсменка выставила на продажу недвижимость в районе Ранчо Санта Фе за 13 с половиной миллионов долларов, пишет The Los Angeles Times.

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Дом в средиземноморском стиле спроектировала дизайн-студия Mark Radford. Он расположен на земельном участке площадью почти 2 гектара. Здесь есть собственный теннисный корт и бассейн.



Елена Янкович продает особняк в Калифорнии//Фото: latimes.com

В доме площадью более 15 тысяч квадратных футов (почти 1400 квадратных метров) есть собственный домашний кинотеатр, винный погреб, комната для бильярда, 5 каминов и подземный гараж на 12 автомобилей.



В доме Янкович есть подземный гараж на 12 автомобилей

На фото с интерьерами помещения теннисистки можно рассмотреть просторную спальню в королевском стиле, мраморную ванну с прекрасным видом.



Из ванной в доме Янкович открывается прекрасный вид

В доме много деревянной мебели и хрустальные люстры от Swarovski.

Янкович, которая поднималась на первую строчку рейтинга WTA в 2008-м году, не выходила на корт с 2017 года. О завершении спортивной карьеры теннисистка пока не объявляла.

28 февраля Елена Янкович празднует 34-й день рождения и на своих страницах в соцсетях делится фотографиями с любимым авто возле дома в Калифорнии.