Экс-президент "Барселоны": В тюрьме мне дали презервативы и вазелин
Бывший президент "Барселоны" Сандро Росель поделился воспоминаниями о времени, проведенном в тюрьме.
Сандро Росель в прошлом году вышел на свободу, пробыв в тюрьме около двух лет. Функционер рассказал о том, как прожил это время.
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Помню, как в первый день мне дали четыре презерватива и четыре пакетика вазелина. Меня это немного обеспокоило. Самый тяжелый день в тюрьме? Каждый из тех дней, когда адвокат приходил и говорил, что нам отказано в досрочном освобождении. Это происходило 13 раз. Думаю, я стал сильнее в тюрьме. Там ты или умираешь внутри, или крепнешь. Моя жена Марта была серьезной опорой. Как и мои родители, братья и друзья,
– приводит слова Роселя Mundo Deportivo.
- Росель находился под арестом в течение 643 дней с момента задержания в мае 2017 года по обвинению в причастности к отмыванию 15 миллионов евро через офшоры.
- В конце февраля 2019 года функционер вышел из тюрьмы, однако следствие при этом не было остановлено. Прокуратура просила для него наказание в виде лишения свободы на 11 лет. В апреле прошлого года Росель был оправдан.
- Сейчас президентом "Барселоны" является Хосеп Бартомеу.
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