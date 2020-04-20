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Экс-президент "Барселоны": В тюрьме мне дали презервативы и вазелин

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Сандро Росель / Getty Images

Бывший президент "Барселоны" Сандро Росель поделился воспоминаниями о времени, проведенном в тюрьме.

Сандро Росель в прошлом году вышел на свободу, пробыв в тюрьме около двух лет. Функционер рассказал о том, как прожил это время.

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Помню, как в первый день мне дали четыре презерватива и четыре пакетика вазелина. Меня это немного обеспокоило. Самый тяжелый день в тюрьме? Каждый из тех дней, когда адвокат приходил и говорил, что нам отказано в досрочном освобождении. Это происходило 13 раз. Думаю, я стал сильнее в тюрьме. Там ты или умираешь внутри, или крепнешь. Моя жена Марта была серьезной опорой. Как и мои родители, братья и друзья,
– приводит слова Роселя Mundo Deportivo.

  • Росель находился под арестом в течение 643 дней с момента задержания в мае 2017 года по обвинению в причастности к отмыванию 15 миллионов евро через офшоры.
  • В конце февраля 2019 года функционер вышел из тюрьмы, однако следствие при этом не было остановлено. Прокуратура просила для него наказание в виде лишения свободы на 11 лет. В апреле прошлого года Росель был оправдан.
  • Сейчас президентом "Барселоны" является Хосеп Бартомеу.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Тюрьма Новости Спорта Спорт Футбол ФК Барселона
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