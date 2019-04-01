Экс-промоутер Кличко хочет, чтобы украинец дрался с чемпионом мира, который не одолел Фьюри

Бывший промоутер Владимира Кличко Том Леффлер хочет, чтобы украинец в случае возвращения в бокс попытался отобрать титул у чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтая Уайлдера.

Владимир Кличко никогда не владел поясом WBC, поэтому потенциальный бой с Уайлдером может быть интересен украинцу. Однако Уайлдер уже имеет соперника на следующий бой. Также американец в первую очередь хочет провести реванш с Тайсоном Фьюри, которого не смог победить в первом бою.

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Владимир имел настолько хороший чемпионский выступ, что много людей хотят видеть его на ринге. Я не знаю, доволен ли он тем, что он достиг,

– цитирует Тома Леффлера Sky Sports со ссылкой на Sirius XM.

Промоутер считает, что Владимира Кличко еще рано списывать со счетов, ведь украинец в отличной форме.

Это будет его решение. Он размещал видео и фотографии, которые показывают, что ошибка все еще у него где-то в задней части головы. Мое личное мнение, что я хотел бы видеть его и Деонтея Уайлдера. Это была бы огромная борьба,

– отметил промоутер.

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Как известно, стриминговая платформа DAZN предложила Кличко контракт в размере 40 миллионов долларов за возвращение на ринг. Боксер якобы заработает эти деньги, если проведет три поединка как профессионал, которые могут произойти в 2019 году – в мае, сентябре и декабре. Согласно одному из пунктов, обязательным условием проведения следующего боя является победа в предыдущей встрече.

Владимир Кличко возвращается на ринг: смотрите видео

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