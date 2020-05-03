Экс-тренер "Динамо" Ребров может возглавить известный клуб

Украинский тренер Сергей Ребров может в четвертый раз сменить место работы. Бывший тренер "Динамо" попал в сферу интересов турецкого "Фенербахче".

Об интересе "Фенербахче" к главному тренеру "Ференцвароша" Сергею Реброву сообщает Fotospor.

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Президент турецкого клуба Али Коч якобы распорядился составить отчет о работе 45-летнего украинца.

В подготовленном докладе Реброва охарактеризовали следующими словами: "Остановил доминирование Мирчи Луческу в Украине, став дважды подряд чемпионом с "Динамо". Начал процесс, который привел к уходу Луческу в "Зенит".

Как пишет турецкое издание, главным кандидатом на пост наставника "Фенербахче" является не Ребров.

Стамбульский клуб стремится подписать контракт с экс-наставником загребского "Динамо" Ненадом Бьелицой. В апреле хорватский клуб освободил Бьелицю.

Его на тренерском мостике "Динамо" сменил экс-тренер "Карпат" Игорь Йовичевич.

Что известно о Реброве?

Сейчас Сергей Ребров возглавляет клуб "Ференцварош", с которым в прошлом сезоне стал чемпионом Венгрии.

Контракт между сторонами, по информации Тransfermarkt, рассчитан до 30 июня 2022 года.

С 2014 по 2017 год Ребров возглавлял "Динамо", с которым дважды стал чемпионом Украины.

Между периодом на тренерском мостике "Динамо" и "Ференцвароша" специалист возглавлял саудовский клуб "Аль-Ахли".

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