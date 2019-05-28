Экс-тренер "Карпат" Гонсалес прокомментировал жизнь в Украине после отставки из клуба

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Фабри Гонсалес
Фабри Гонсалес / ФК "Карпаты"

Испанский специалист Фабри Гонсалес, который недавно подал в отставку с поста главного тренера "Карпат", попрощался с клубом и болельщиками.

После неожиданной отставки Гонсалес поделился своими впечатлениями от работы в "Карпатах" и Украине.

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"Было огромным удовольствием работать в "Карпатах", потому что это команда с огромной историей. Очень благодарен руководству клуба за время, предоставленное мне для работы в этом клубе", – цитирует слова Фабри официальный сайт "Карпат".

Украина мне очень понравилась, я с удовольствием провел здесь время. Однако уезжаю отсюда с грустью, ведь мне хотелось, чтобы в плане спортивных достижений все завершилось несколько лучше. Дай Бог, чтобы в последнем матче "Карпаты" одержали победу и смогли остаться в Премьер-лиге. Я был бы счастлив.

Фабри Гонсалес возглавил львовские "Карпаты" 13 января 2019 года. За это время команда сыграла 14 матчей во всех турнирах, одержав лишь 3 победы. Еще семь матчей команда проиграла, в том числе четвертьфинал Кубка Украины перволиговую "Ингульцу".

Исполняющим обязанности тренера "Карпат" до конца сезона назначен Александр Чижевский, который ранее работал ассистентом испанского наставника.

Заключительный матч "Карпат" в нынешнем сезоне УПЛ состоится 29 мая. Пока "Карпаты" занимают 10-е место в турнирной таблице за тур до конца чемпионата. Оно предусматривает переходные матчи с командой Первой лиги.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта ФК Карпаты
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