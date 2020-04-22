Экс-тренер "Карпат" возглавил европейский топ-клуб
Бывший главный тренер львовских "Карпат" Игорь Йовичевич официально возглавил загребское "Динамо".
Об этом сообщает пресс-служба хорватского клуба.
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На этом посту 46-летний хорват заменит Ненада Бьелицу, которого "Динамо" недавно уволило. Йовичевич с 2017-го года работает в хорватском клубе, он возглавлял юниорские и молодежные команды.
- Ранее Йовичевич возглавлял команду загребского "Динамо" до 19 лет.
- Йовичевич известен украинским болельщикам по своей работе руководителя львовских "Карпатах" (2014-2015 годы), а также был игроком "зелено-белых" (2002-2004).
- "Динамо" Загреб находится на первом месте турнирной таблицы чемпионата Хорватии. Турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса.
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