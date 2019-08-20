Экс-тренер не жалеет, что покинул "Динамо": Не думаю, что это было неправильным решением
Бывший тренер "Динамо" Сергей Ребров рассказал, что не жалеет, что покинул киевское "Динамо". Именно Реброва на тренерском мостике киевлян заменил Александр Хацкевич, который недавно был уволен из "Динамо".
Ребров в 2017 году решил не продлевать контракт с киевским клубом и через некоторое время продолжил карьеру за рубежом.
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Нет. Не думаю, что это (покинуть "Динамо", – Спорт24) было неправильным решением. Я и раньше много раз говорил: очень люблю "Динамо", отдал этой команде много лет своей жизни, она у меня в сердце. И, конечно, знаю как требования динамовских болельщиков, так и требования, предъявляемые к результатам команды.
А на тот момент я не видел, что с имеющимся подбором игроков можно удовлетворить эти требования, что мы готовы бороться за чемпионство, что мы готовы бороться за выход в групповой этап Лиги чемпионов. И за прошедшее с тех пор время это мнение я не изменил,
– сказал Ребров.
Вместе с "Динамо" Ребров дважды выиграл чемпионат Украины (2015, 2016), Кубок Украины (2014, 2015). Обладатель Суперкубка Украины 2016. Ребров в 2016 году впервые за 17 лет вывел "Динамо" в плей-офф Лиги чемпионов.
На данный момент Ребров тренирует венгерский "Ференцварош", с которым в прошлом сезоне выиграл национальное первенство.
После того, как Сергей Станиславович покинул "Динамо", киевский клуб только дважды выиграл Суперкубок Украины. Сейчас главным тренером "Динамо" является Алексей Михайличенко. Он возглавил "бело-синих" после отставки белоруса Александра Хацкевича.