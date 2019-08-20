Экс-тренер не жалеет, что покинул "Динамо": Не думаю, что это было неправильным решением

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Сергей Ребров
Сергей Ребров / dynamo.kiev.ua

Бывший тренер "Динамо" Сергей Ребров рассказал, что не жалеет, что покинул киевское "Динамо". Именно Реброва на тренерском мостике киевлян заменил Александр Хацкевич, который недавно был уволен из "Динамо".

Ребров в 2017 году решил не продлевать контракт с киевским клубом и через некоторое время продолжил карьеру за рубежом.

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Нет. Не думаю, что это (покинуть "Динамо", – Спорт24) было неправильным решением. Я и раньше много раз говорил: очень люблю "Динамо", отдал этой команде много лет своей жизни, она у меня в сердце. И, конечно, знаю как требования динамовских болельщиков, так и требования, предъявляемые к результатам команды.

А на тот момент я не видел, что с имеющимся подбором игроков можно удовлетворить эти требования, что мы готовы бороться за чемпионство, что мы готовы бороться за выход в групповой этап Лиги чемпионов. И за прошедшее с тех пор время это мнение я не изменил,
– сказал Ребров.

Вместе с "Динамо" Ребров дважды выиграл чемпионат Украины (2015, 2016), Кубок Украины (2014, 2015). Обладатель Суперкубка Украины 2016. Ребров в 2016 году впервые за 17 лет вывел "Динамо" в плей-офф Лиги чемпионов.

На данный момент Ребров тренирует венгерский "Ференцварош", с которым в прошлом сезоне выиграл национальное первенство.

После того, как Сергей Станиславович покинул "Динамо", киевский клуб только дважды выиграл Суперкубок Украины. Сейчас главным тренером "Динамо" является Алексей Михайличенко. Он возглавил "бело-синих" после отставки белоруса Александра Хацкевича.

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Теги: Спорт Футбол Динамо ФК Ференцварош Сергей Ребров
Источник: dynamo.kiev.ua
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