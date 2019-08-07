Экс-тренер "Шахтера" эмоционально отреагировал на слухи о возможности возглавить "Динамо"

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Мирча Луческу
Мирча Луческу / Фото из открытых источников

Бывший наставник "Шахтера" Мирча Луческу не собирается возглавлять киевское "Динамо".

Об этом румынский тренер сказал в интерью сайта Football.ua.

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К слову, сенсационную новость о появлении 74-летнего Луческу в "Динамо" распространило румынское издание "Gazeta Sporturilor".

Нет, это неправда. Не знаю, кто это придумал. Я полечу в Киев, потому что хочу посмотреть матч, но это только для себя. Потому что я уже давно не видел команду. Хочу посмотреть матч "Шахтера" с "Динамо", увидеть, какой сейчас уровень,
– сказал Луческу.

Напомним, матч "Динамо" – "Шахтер" состоится 10 августа, а уже 13 августа киевляне сыграют против "Брюгге" в квалификации Лиги чемпионов.

Луческу возглавлял "Шахтер" с 2004-го по 2016 годы. За 12 лет румынский тренер завоевал с "горняками" 22 трофея, включая Кубок УЕФА в сезоне 2008/2009.

Последним местом работы 74-летнего Луческу была сборная Турции, которую он оставил в феврале.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Шахтер Динамо
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