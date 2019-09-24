Экс-тренер "Зари" Вернидуб анонсировал новое место работы

Бывший тренер "Зари" Юрий Вернидуб рассказал, что рассматривает предложение возглавить новый клуб.

У экс-наставника луганчан уже есть предложение от амбициозного клуба и, возможно, уже зимой он вернется к тренерской деятельности.

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Я сейчас на месте много не сижу. Июнь и, может, чуть июля посвятил отдыху, потом уже начали поступать звонки, приглашения. Езжу, общаюсь, смотрю. Я не спешу, по крайней мере. Если я не принял приглашение в период летней подготовки, то сейчас я не вижу смысла и целесообразности,

– поведал Вернидуб в интервью ресурсу Ua-football.com.

"У меня есть предложение, над которым я думаю. Не сейчас, а ближе к зиме подпишу. Пока знакомлюсь. Хочется, чтобы это был проект: не подписаться на шесть месяцев, год или два. А в команду, которая хочет достичь высот. Как минимум на года три. Чтобы я пришел и создал, как это было в "Заре", – подытожил экс-тренер луганчан.

Отметим, что Вернидуб был главным тренером "Зари" с осени 2011 года. В конце мая 2019 года он покинул луганский клуб, а его место занял Виктор Скрипник.

Под руководством Вернидуба "Заря" впервые в истории выиграла бронзовые медали чемпионата Украины (в сезоне 2016/17), а в течение последних пяти сезонов луганчане стабильно финишировали в верхней пятерке, благодаря чему принимали участие в Лиге Европы.

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