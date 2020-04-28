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Экс-тренера "Карпат" и "Металлиста" дисквалифицировали на 5 лет

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Александр Севидов
Александр Севидов / ФК "Карпаты"

Футбольный клуб "Сумы" лишен профессионального статуса за участие в договорных матчах. Бывшего тренера "Карпат" и "Металлиста" Александра Севидова отстранили от футбольной деятельности на 5 лет.

Как информирует сайт УАФ, 12 марта 2020 года Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола завершил дополнительное рассмотрение дела о договорных матчах с участием ФК "Сумы". Команда подозревалась в участии в договорных матчах.

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По результатам рассмотрения ФК "Сумы" лишен статуса профессионального клуба и ему запрещено участвовать в соревнованиях Первой лиги Украины следующего сезона.

Ростиславу Козару и футболистам Егору Луговому и Олегу Давыдову пожизненно запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом.

Александру Мартюку и Александру Севидову запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом сроком на 5 лет и на 5 лет условно с установлением испытательного срока 2 года, учет которого начинается после отбытия основной санкции.

Добавим, что Севидов также фигурирует в расследовании матча "Ильичевец" – "Горняк-Спорт" (2016).

Кто еще наказан?

  • Сергей Золотницкому запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом сроком на 3 года и на 2 года условно с установлением испытательного срока 2 года, учет которого начинается после отбытия основного санкции.
  • Футболистам Тарасу Дураю и Сергею Гаращенкову запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом 3 года.
  • Футболистам Артему Штанько и Дмитрию Богачеву запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом на один год.
  • Футболисту Николаю Вечурко запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом на 6 месяцев, которые он фактически отбыл и на 6 месяцев условно с установлением испытательного срока 2 года, учет которого начинается после отбытия основного санкции.
  • Футболистам Давиду Кохии, Артему Козлову, Ираклию Циколии, Владиславу Шараю, Ярославу Рафальскому запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом сроком на 1 год условно с установлением им испытательного срока 2 года.

Решение может быть обжаловано в Апелляционном комитете УАФ.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт УПЛ Скандал с договорными матчами в Украине Футбол
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