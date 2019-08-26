Экс-тренера "Шахтера" с позором выгнали из греческого клуба

Португалец Мигел Кардозу был уволен с поста главного тренера греческого АЕКа.

Тренера отправили в отставку за поражение в первом матче чемпионата Греции против "Ксанти" (1:2). Кроме того, от работы был отстранен спортивный директор клуба.

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Кроме того, АЕК проиграл "Трабзонспору" (1:3) в первом матче квалификации Лиги Европы.

Напомним, в марте этого года Кадозу был уволен из "Сельты". С 2013-го по 2017 год он работал в штабе "Шахтера".

Спорт 24 писал, что донецкий "Шахтер" может приобрести атакующего полузащитника "Мариуполя" Владислава Вакулу. Он забил им гол в последнем матче между командами.