Экс-тренера Усика и Кличко жестоко избили во время церемонии взвешивания: видео

Экс-наставник Владимира Кличко и Александра Усика 68-летний Али Башир серьезно пострадал во время инцидента перед вечером бокса во Флинте (штат Мичиган, США).

В главном событии соревнований должен был состояться бой за вакантные титулы чемпиона мира по версиям WBC/WBO между американкой Клариссе Шилдс (9-0, 2 KO) и Иваной Хабазин (20-3, 7 КО) из Хорватии, которую тренирует знаменитый американец.

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Во время взвешивания Башир сцепился с мужчиной, предположительно из команды Шилдс. На видео нет момента нападения, но очевидцы утверждают, что удар был нанесен неожиданно.

Личность нападавшего пока не установлена. У Башира переломы лицевых костей, его доставили в больницу, в воскресенье, 6 октября, он перенесет операцию. Бой Хабазин и Шилдс отменен.

К слову, Али Башир ранее также работал с Александром Усиком и Владимиром Кличко.