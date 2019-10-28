Экс-украинец Романчук не пожал руку поляку, который называл его бандеровцем: видео

Украинский полузащитник польской "Ягеллонии" Тарас Романчук демонстративно не пожал руку капитану Вислы Доминику Фурману перед матчем 13-го тура чемпионата Польши.

Этим жестом Романчук продемонстрировал свою позицию относительно недавнего высказывания Фурмана, пишет Sport.ua.

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Спорт 24 писал, что в феврале 2019 года во время матча чемпионата Польши Фурман назвал Романчука "бандеровцем".

Тогда делом занялась Федерация футбола Польши, в результате чего оба игрока сделали совместное заявление и пообещали, что подобные инциденты не повторятся.

Стоит отметить, что 27-летний Тарас Романчук в феврале принял польское гражданство.

Кто такой Тарас Романчук?

Романчук родился в городе Ковель. Выступал за юношеские команды "Ковеля", после чего стал играть за мини-футбольный "Апперкот" из Ковеля. В 2013 году хавбек переехал в Польшу, где стал выступать за "Легионовию", а через год перешел в "Ягеллонию". В 2018 году Романчук получил польское гражданство и дебютировал за сборную Польши.