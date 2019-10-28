Экс-украинец Романчук не пожал руку поляку, который называл его бандеровцем: видео

33 Читати новину українською
Тарас Романчук
Тарас Романчук / ФК "Ягеллония"

Украинский полузащитник польской "Ягеллонии" Тарас Романчук демонстративно не пожал руку капитану Вислы Доминику Фурману перед матчем 13-го тура чемпионата Польши.

Этим жестом Романчук продемонстрировал свою позицию относительно недавнего высказывания Фурмана, пишет Sport.ua.

Читайте также: Футболист сборной Украины рассказал, почему отказал российскому клубу

Спорт 24 писал, что в феврале 2019 года во время матча чемпионата Польши Фурман назвал Романчука "бандеровцем".

Тогда делом занялась Федерация футбола Польши, в результате чего оба игрока сделали совместное заявление и пообещали, что подобные инциденты не повторятся.

Стоит отметить, что 27-летний Тарас Романчук в феврале принял польское гражданство.

Кто такой Тарас Романчук?
Романчук родился в городе Ковель. Выступал за юношеские команды "Ковеля", после чего стал играть за мини-футбольный "Апперкот" из Ковеля. В 2013 году хавбек переехал в Польшу, где стал выступать за "Легионовию", а через год перешел в "Ягеллонию". В 2018 году Романчук получил польское гражданство и дебютировал за сборную Польши.

blog_ava
Танцы со звездами 2019: все участники третьего сезона популярного шоу
сегодня
21192
Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Новости Польши
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Нападающий сборной Украины забил и получил удаление в дебютном матче за португальский клуб
сегодня 11:59 Нападающий сборной Украины забил и получил удаление в дебютном матче за португальский клуб
Юрій Семенюк 31
В Украине нет пропаганды других видов спорта, поэтому нет детей и развития, – Наталья Козачук
сегодня 09:35 В Украине нет пропаганды других видов спорта, поэтому нет детей и развития, – Наталья Козачук
Станіслав Безушко 41
Сколько заработали украинские боксеры за свою карьеру – топ-5 богачей
сегодня 08:55 Сколько заработали украинские боксеры за свою карьеру – топ-5 богачей
318
Топовый соперник для Усика: как Чисора победил Прайса и бросил вызов украинцу
27 октября 19:45 Топовый соперник для Усика: как Чисора победил Прайса и бросил вызов украинцу
143
"Динамо" неожиданно сыграло вничью с "Карпатами", киевляне могли и проиграть этот матч: видео
27 октября 19:12 "Динамо" неожиданно сыграло вничью с "Карпатами", киевляне могли и проиграть этот матч: видео
Ігор Саджениця 191
Новости
Больше новостей
Залиште відгук