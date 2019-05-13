Экс-защитник сборной Украины заявил об уходе из российского клуба, в котором провел 6 лет

Украинский защитник московского "Локомотива" Тарас Михалик покинет клуб по окончании нынешнего сезона. Он не будет продлевать контракт с москвичами.

Михалик признался, что хотел бы завершить карьеру в "Волыни". Об этом сам футболист рассказал в интервью TACC.

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Я разговаривал с Василием Кикнадзе о завершении карьеры еще в Катаре (на сборах. – прим). Сказал, что независимо от моего игрового времени после окончания контракта буду завершать карьеру. Вариант продолжения только один – дома в Луцке. Пока конкретного разговора с кем-то из "Волыни" не было, приеду и поговорим. Вопрос не в финансах, а в моем самочувствии и моей нужности команде.

"Почему принял такое решение? Не скажу, что я устал от футбола, скорее из-за того, что стал меньше играть. В прошлом сезоне, когда продлил контракт, было много факторов: чемпионами стали, играл больше. А если не играешь, начинаешь терять мотивацию, да и возраст уже не тот", – заявил Михалик.

Тарас Михалик выступает за "Локомотив" с 2013 года. За это время он выиграл 2 Кубка России и еще раз стал чемпионом страны.

В нынешнем сезоне 35-летний Михалик сыграл только 2 матча в Кубке России, отметившись 1 голевой передачей.

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