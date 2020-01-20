Эксклюзивное интервью с автором лучшего гола в Украине в 2019 году Надеждой Иванченко

В декабре автором лучшего украинского гола 2019 года признали 16-летнюю Надежду Иванченко. Спорт24 встретился с нападающей женской сборной Украины U-17 клуба "Ладомир" (Владимир-Волынский). Молодая футболистка рассказала о приходе в футбол, отношении родителей, мотивации, давлении семьи, первой профессиональной команде, своих целях и мечтах.

О приходе в футбол

Это произошло 10 лет назад. Всегда гоняла мяч с ребятами в своем дворе. Мама не могла загнать меня домой. Поэтому решила отдать на футбол, чтобы ребята побили меня по ногам и я закончила с этим делом. Но так получилось, что это пришлось мне по душе, и я начала заниматься с ребятами. Тренировалась с ними в течение 8 лет. Это стало для меня смыслом жизни, не хотелось его покидать.

Читайте также: 14-летняя чемпионка мира по армреслингу Лехман о стереотипах, борьбе с ребятами и целях

Сначала тренировалась в команде "Локомотив" (Львов). Сын знакомой моей мамы там занимался, и поэтому меня отдали туда. Там был очень хороший тренер, который меня принял. Я была первой и единственной девушкой в команде ребят. После объединения с "Опором" появилась команда "Динамо". Всегда спрашивали, то ли это "Динамо", что в Киеве. Атмосфера в команде была очень дружная.

Еще занималась баскетболом, но это было не то. Футбол всегда был на первом месте. Многим пожертвовала ради футбола. Родители были против. Бывало, что из-за проблем с учебой пропускала тренировки, ссорилась с родителями, но была настойчива. Продолжила свою карьеру после тренировки с ребятами в команде Высшей лиги.

О поддержке родителей

Они всегда меня поддерживали. Даже когда забирали из футбола и не позволяли идти на тренировку. Всегда чувствовала поддержку. После неудач говорили, что все будет хорошо, надо стремиться к победе, идти к своей цели и все у тебя получится.

О мотивации

Это трудно объяснить словами. Оно как-то заложено в теле, в уме, что футбол – это твое. Чувствую, что родилась, чтобы играть в футбол и приносить удовольствие людям, которые его смотрят. Не могу сказать, что это так легко взять и начать заниматься футболом. Каждый день – это еще и силовые тренировки, которые нельзя пропускать, ведь это потеря опыта. А пропущенная игра – это потеря возможности показать себя с наилучшей стороны.

О давлении общества и семьи

Сейчас такого нет. Но 3-4 года назад бабушки с дедушками говорили, зачем мне этот футбол, что здесь денег не заработаю и должна работать головой, что он ничего мне не даст, а буду только получать травмы. Я считаю, что работа, в первую очередь, должна приносить удовольствие. И если я занимаюсь футболом и буду играть, то буду получать и деньги.

Читайте также: Украинские спортсмены между патриотизмом и деньгами

Об уровне футбола в Украине

Это профессиональный футбол. У нас есть Высшая лига, как и в мужском футболе, в ней играют десять команд. Сейчас такое время, что женский футбол начал очень сильно развиваться, многие девушки заинтересованы этим видом спорта. Надеюсь, что лет через 5 женский футбол будет на таком же уровне, как и мужской.

Видео красавца-гола Надежды Иванченко, который был признан лучшим в Украине в 2019 году

О первый профессиональный клуб

ПФК "Львов" – первой мой клуб, первая женская команда, первый контракт. Когда мне позвонил главный тренер Сергей Сапронов и предложил прийти на тренировку и попробовать себя во взрослом женском футболе, то была очень рада. Давно ждала приглашений из женских команд. А то, что клуб создан во Львове, то это стало дополнительным фактором, что повлияло на решение мое и моих родителей, пойти туда.

В начале было очень трудно привыкнуть, что ты занимаешься со взрослыми девушками. Я была самой молодой (15 лет-прим. авт.). Было очень тяжело и были такие дни, что не хотелось идти на тренировку. Но мое стремление играть в футбол было сильнее этого всего.

О тренировках с бразильянками

Украина имеет своих хороших футболистов. Бразильянки были хорошей мотивацией выкладываться на тренировках и играх. Они показывали свой класс и всегда держали нас наготове, проявляли себя. Но в Украине много девушек, которые могут их превзойти.

О пользе тренировок с парнями

Для меня это была хорошая практика. За 8 лет тренировки с ребятами я многому научилась. В первую очередь – борьбы за мяч, потому что они, конечно, физически сильнее. Не знаю как другим девушкам, возможно кому-то не удобно с ними играть и лучше заниматься только с девушками. Я считаю, что каждый должен попробовать себя сначала с парнями, а уже тогда с девушками.

Стереотипы о женщинах-футболистках

Первый, который всегда слышала и слышу, что футбол – это не женское дело. Мне это говорит каждый парень и каждый футболист. Но они не правы. Если девушке это нравится, то почему бы не попробовать себя. Сейчас такое время, когда девушки доказывают, что могут конкурировать с ребятами.

О заработной плате в женском футболе

Когда начала заниматься в профессиональном клубе, то мне было только 15 лет. Мне не могли платить больших денег, потому что это "избаловать". Это были минимальные средства, которых хватало на жизнь. Конечно, что прожить самостоятельно без поддержки родителей я бы не смогла, но на потребности хватало. Другим игрокам точно платили больше, но не ту зарплату, о которой мечтают.

Читайте также: Советская ментальность украинского футбола: должно ли государство поддерживать этот спорт?

Для примера, если мужские клубы снимают квартиры игрокам, то женщинам не снимали. В ФК "Ладомир" такие правила, что девушки, которые учатся еще в школе, как я, получат только премиальные, зарплату не платят. Этих средств на жизнь тоже не хватит. Могу сказать точно, что в клубах, которые выше пятого места в чемпионате, игроки и получают такие деньги (имеется в виду 10-15 тысяч гривен – прим. авт.).

О планах и целях

Конкретных планов нет, есть только мечты. Сейчас цель номер один – выиграть Чемпионат Европы со сборной командой U-17, который будет в марте 2020 года в Норвегии. Хочу привести команду "Ладомир" в тройку лучших в чемпионате. Личных наград хочется иметь все больше, выиграть чемпионат и кубок. Первая моя мечта – выиграть Кубок Лиги чемпионов U-19 и стать лучшей среди женщин-игроков в Украине и мире.

Видео интервью с надеждой Иванченко