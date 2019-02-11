Эксперты назвали причину смерти футболиста Эмилиано Сала

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Эмилиано Сала умер: причина смерти футболиста
Причина смерти Эмилиано Сала / Politeka

Судмедэксперты, которые провели вскрытие тела футболиста Эмилиано Сала, назвали причину его смерти.

По данным экспертов, Эмилиано Сала погиб вследствие травмы головы и грудной клетки. Об этом сообщает издание Wales Online со ссылкой на коронеров города Дорсет. При этом отмечается, что тело футболиста могли идентифицировать по отпечаткам пальцев.

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Также сообщается, что предварительный отчет о причинах авиакатастрофы над Ла-Маншем, во время которой погибли футболист Эмилиано Сала и пилот Дэйв Ибботсон, будет опубликован в течение двух недель. При этом спасателям так и не удалось пока найти тело пилота самолета.

Что случилось с Эмилиано Сала?

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Теги: Спорт Футбол Пропал Эмилиано Сала
Источник: 24 Канал
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