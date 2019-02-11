Эксперты назвали причину смерти футболиста Эмилиано Сала
Судмедэксперты, которые провели вскрытие тела футболиста Эмилиано Сала, назвали причину его смерти.
По данным экспертов, Эмилиано Сала погиб вследствие травмы головы и грудной клетки. Об этом сообщает издание Wales Online со ссылкой на коронеров города Дорсет. При этом отмечается, что тело футболиста могли идентифицировать по отпечаткам пальцев.
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Также сообщается, что предварительный отчет о причинах авиакатастрофы над Ла-Маншем, во время которой погибли футболист Эмилиано Сала и пилот Дэйв Ибботсон, будет опубликован в течение двух недель. При этом спасателям так и не удалось пока найти тело пилота самолета.
Что случилось с Эмилиано Сала?
- Вечером 21 января над Ла-Маншем исчез самолет с аргентинским футболистом Эмилиано Сала. Он направлялся из Нанта в Кардифф, где подписал рекордный контракт с местной командой. Известно, что перед исчезновением пилот самолета просил экстренную посадку.
- 23 января спасатели отличились первыми находками – им удалось обнаружить обломки металла вблизи места возможной катастрофы, однако никаких следов людей не было.
- 24 января полиция официально прекратила операцию по поискам пропавшего самолета, на борту которого находился Эмилиано Сала.
- В четверг, 7 февраля, спасатели смогли извлечь тело из обломков затонувшего в Ла-Манше самолета, на котором летел аргентинский футболист Эмилиано Сала.
- В пятницу, 8 февраля, полиция подтвердила, что тело, которое было обнаружено на борту затонувшего самолета и поднято на поверхность – это 28-летний аргентинский футболист.
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