Эксперты оценили шансы клубов выиграть Лигу Европы

Вслед за плей-офф Лиги чемпионов начинаются и стыковые матчи Лиги Европы. С той лишь разницей, что второй по рангу клубный турнир Европы возобновляется со стадии 1/16 финала. Поэтому мы увидим вдвое больше матчей.

Возможно, для особо требовательных болельщиков это компенсирует тот факт, что в Лиге Европы выступает меньше именитых клубов. Хотя, среди них все равно хватает тех, кто достоин даже финала Лиги чемпионов.

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Взять, к примеру, первую пятерку претендентов на победу по оценкам аналитиков Parimatch: "Челси", "Арсенал", "Интер", "Наполи" и "Севилья". Любая пара сформированая из этих команд по-своему интересна. К тому же еще продолжают участие в турнире "Валенсия", "Байер", "Лацио", "Вильярреал".

Безусловно, многие из них еще могут пересечься в финале. Например, как "Лацио" и "Севилья", которых жребий свел уже в 1/16 финала. Эксперты больше уверены, что дальше пройдут испанцы, которые являются рекордсменами по победам в Лиге Европы (62% против 38% у римлян).

Во всех основных претендентов на победу в турнире более 80% на то, что они пройдут в 1/8 финала. Кроме "Наполи" и "Интера", у всех есть дополнительная мотивация: выиграть Лигу Европы, ведь это еще и гарантированный пропуск в групповой этап Лиги чемпионов (и 15,25 миллионов евро в качестве бонуса от УЕФА).

У итальянцев неплохо идут дела в Серии А, так что в Лигу чемпионов они, скорее всего, пройдут и так. А вот для "Арсенала", "Челси" и "Севильи" все пока складывается не так однозначно. Правда, не стоит забывать и об амбициях главного тренера "Наполи" Карло Анчелотти, он пять раз выигрывал Кубок чемпионов (дважды как игрок и трижды как тренер), а Лига Европы для него остается непокоренной вершиной.

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