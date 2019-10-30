Эксперты оценили шансы украинца стать чемпионом WWFC

WWFC расширяет географию, и ближайший турнир самого популярного украинского промоушина пройдет в Харькове. В гексагоне спортивного комплекса "Локомотив" 2-го ноября запланированы 12 поединков в различных весовых категориях.

Ожидалось, что мы увидим защиту чемпионского титула в весовой категории до 57 кг. Но обладатель этого звания Блейн О'Дрисколл незадолго до поединка сломал ребра и был вынужден отказать от боя с претендентом Денисом Бондарем. Правда, украинец все равно будет драться в этот вечер. Вместо ирландца, который является спарринг-партнером Конора МакГрегора, Денис встретится с бразильцем Кевином Ренджелом. В этой схватке шансы Бондаря на победу достаточно высоки – 83% от аналитиков Parimatch. Надеемся, он без проблем одолеет бразильца и в следующий раз уже ничто не помешает его встрече с Блейном.

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Оказался под угрозой и титульный поединок за вакантный чемпионский пояс в весовой категории до 61 кг. Представитель Ирана Мохсен Заман тоже из-за травмы не сможет драться с Александром Плетенко. Его заменил бразилец Джуниор Уилсон, у которого шансы на победу весьма скромные – всего 17% от экспертов Parimatch.

Кроме захватывающих поединков, болельщиков ждут не менее яркие сюрпризы, поэтому, приходить на турнир стоит заранее. А тем, кто не успел приобрести билет, лучше поспешить, пока они есть в наличии.