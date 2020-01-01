Экстремальный заезд глазами скелетониста – живописные горы и безумная скорость: видео
Канадский скелетонист Тристан Волкер продемонстрировал красоту и опасность своего вида спорта. Канадец опубликовал сферический видеоролик.
Скелетонист опубликовал в инстаграме видео своего заезда с немецкого озера Кенигзее.
Читайте также: Три рекорда: украинец Гераскевич успешно выступил на этапе Кубка мира по скелетону
Волкер на бешеной скорости преодолел несколько прямых и крутых виражей, продемонстрировав красоту немецких гор.
Что известно о скелетоне?
Это зимний олимпийский вид спорта, скоростной спуск по ледяной трассе на специальных санях без рулевого управления.
Спортсмен, лежа лицом вниз, управляет скелетоном с помощью движений головой, нажатием плечами, коленями на передние и задние специальные рули, а также, касанием носками кдо льду.
Выбор редакции
-
Как звездные украинские футболисты встретили Новый год: яркие фотосегодня , 12:17
-
Олимпийская надежда Магучих и 13-летний чемпион Середа: спортивные открытия Украины в 2019 году31 декабря 2019 , 19:00
-
Историческая медаль Пидручного и невероятная Харлан: главные победы 2019 года31 декабря 2019 , 13:00