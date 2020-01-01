Экстремальный заезд глазами скелетониста – живописные горы и безумная скорость: видео

Канадский скелетонист Тристан Волкер продемонстрировал красоту и опасность своего вида спорта. Канадец опубликовал сферический видеоролик.

Скелетонист опубликовал в инстаграме видео своего заезда с немецкого озера Кенигзее.

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Волкер на бешеной скорости преодолел несколько прямых и крутых виражей, продемонстрировав красоту немецких гор.

Что известно о скелетоне?

Это зимний олимпийский вид спорта, скоростной спуск по ледяной трассе на специальных санях без рулевого управления.



Спортсмен, лежа лицом вниз, управляет скелетоном с помощью движений головой, нажатием плечами, коленями на передние и задние специальные рули, а также, касанием носками кдо льду.