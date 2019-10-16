"Эль Классико" могут перенести из Барселоны из-за беспорядков

События, которые всколыхнули Каталонию, могут вызвать изменения в расписании чемпионата Испании по футболу. В частности, матч "Барселона" – "Реал" могут перенести из "Камп Ноу".

Руководители чемпионата Испании (Ла Лиги) попросили "Реал" и "Барселону" поменяться кругами, чтобы матч между командами, запланированный на 26 октября в Барселоне, прошел в Мадриде.

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Подобная просьба обусловлена желанием избежать проблем с безопасностью, ведь в этот же день в Барселоне пройдут протесты, сообщает испанское издание As.

Почему в Барселоне протесты?

Сотни тысяч людей устроили митинг в Национальный день Каталонии с требованием предоставить независимость Каталонии от Испании, а также освободить каталонских чиновников, задержанных после неудачной попытки провозгласить независимость региона в 2017 году.



Протесты в Барселоне 15 октября приобрели крайне агрессивную и насильственную окраску. Сторонники независимости Каталонии жгли мусор, бросали в полицию яйца и петарды.

Таким образом, матч второго круга между командами может пройти 1 марта в Барселоне, когда проблем с безопасностью в городе не будет. Пока клубы не приняли решение.

Почему Каталония хочет независимости?

Каталонцы уважают свою историю и говорят на родном языке. К тому же, Каталония – самый богатый регион Испании и платит в бюджет больше налогов. Поэтому каталонские националисты стремятся добиться полного суверенитета и независимости региона.

1 октября 2017 года в Каталонии состоялся референдум о независимости от Испании. Тогда большинство голосов жители Каталонии отдали за отделение от Испании. Но центральная власть не признала референдум и его результаты, а испанская полиция применила силу против сторонников независимости Каталонии.

11 октября глава правительства Каталонии Карлос Пучдемон подписал декларацию о провозглашении независимости Каталонии.

Однако уже 27 октября Сенат Испании приостановил автономию Каталонии и в регионе ввели прямое управление. После этого парламент и правительство Каталонии распустили.

Сейчас в чемпионате Испании по футболу лидирует "Реал", в активе которого 18 очков. На два балла от "сливочных" отстает "Барселона".

Мадридский клуб не побеждает в "Эль Класико" (так называется противостояние "Барселоны" и "Реала") шесть матчей подряд. Четыре поединка выиграли каталонцы, еще две встречи завершились мировой.