Украинский нападающий турецкого "Кайсериспора" Артем Кравец помог команде праздновать успех в матче. Украинец отметился голом на последних минутах основного времени.

В рамках 28 тура чемпионата Турции "Кайсериспор" встречался с "Генчлербирлиги", пишет 24 канал.

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Результативный удар украинца

На 36-й минуте счет в матче был открыт. Результативный удар в активе Педро Энрике.

Казалось, что матч так и закончится с минимальным счетом, но так не думал украинец Артем Кравец. На 89-й минуте футболист после контратаки замкнул прострел с фланга.

Итоговый счет встречи – 2:0 в пользу хозяев.

Добавим, что этот гол стал пятым в сезоне для Кравца. В общем украинец принял участие в 15 матчах за турецкий клуб.

После этой победы команда украинца набрала 25 очков и находится на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата Турции.

Гол Кравца: