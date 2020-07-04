Лучшая украинская теннисистка последних лет, Элина Свитолина, впервые за четыре месяца появилась на турнире. Она сыграла на выставочном турнире "Elle Spirit Open Al!ve".

В первый игровой день Свитолина провела сразу два матча в рамках группового этапа. Сначала украинка проиграла Симоне Вальтерт 2:6, 5:7, а затем одержала тяжелую победу над Штефани Фогель 3:6, 6:3, 10:7, сообщает Instagram-страница турнира.

Смотрите также: Свитолина попала на обложку украинского издания Forbes: фото

Турнирное положение в "Розовой группе" после двух туров:

4 июля Свитолина завершит борьбу на групповом этапе матчем против лидера квартета Виктории Голубич, которая выиграла оба своих матча.

Добавим, что организаторы турнира очень обрадовались приезду украинки и выложили видео с ней на странице турнира в Instagram.