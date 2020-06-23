Пятая ракетка мира Элина Свитолина на следующей неделе сыграет на первом турнире после коронавирусной паузы.

Украинская теннисистка выступит на соревнованиях в Монтре, Швейцария, которые пройдут 3 – 5 июля. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

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Также в списке участниц: хорватка Донна Векич, Ига Свьонтек из Польши, швейцарки Виктория Голубич, Жиль Тайхманн и другие.

Достижения Элины Свитолиной: главное