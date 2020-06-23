Элина Свитолина сыграет на первом турнире после пандемии COVID-19
Пятая ракетка мира Элина Свитолина на следующей неделе сыграет на первом турнире после коронавирусной паузы.
Украинская теннисистка выступит на соревнованиях в Монтре, Швейцария, которые пройдут 3 – 5 июля. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
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Также в списке участниц: хорватка Донна Векич, Ига Свьонтек из Польши, швейцарки Виктория Голубич, Жиль Тайхманн и другие.
Достижения Элины Свитолиной: главное
- Третья ракетка мира в рейтинге WTA в 2017, 2018 и 2019 годах.
- Чемпионка итогового турнира WTA Finals 2018 года.
- Выиграла 14 турниров WTA в одиночном разряде и два в парном.
- Дважды добиралась до полуфиналов на турнирах Большого шлема (2019) и четыре раза была в четвертьфинале (2015, 2017, 2018, 2019). Четвертьфиналистка Олимпийских игр 2016 года.
- Самая успешная спортсменка в истории украинского тенниса, установила много национальных рекордов.
- Заняла наивысшую среди украинских теннисистов третью позицию в мировом рейтинге.
- Побеждала в итоговом чемпионате года, единственная среди женщин достигала полуфиналов турниров Большого шлема в одиночном разряде.
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