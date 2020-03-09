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Элина Свитолина – победительница престижного турнира WTA в Монтеррее

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина в финальном матче турнира WTA International в мексиканском Монтеррее (Мексика) встречалась с чешской теннисисткой Марией Боузковой, которая занимает 57 строчку рейтинга WTA. Украинка показала свой класс и сильный характер и победила.

Начало матча было не по плану украинки. Уже на старте поединка Свитолина отдала два первых гейма чешской теннисистке. В первом сете была равная борьба, обе соперницы по очереди выигрывали геймы, но в конце сета сильнее оказалась все-таки украинка.

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Элина Свитолина – Мария Боузкова 2:1 (7:5, 4:6, 6:4)

Сначала второго сета теннисистки уверенно брали свои подачи, а в седьмом гейме Боузкова сделала брейк. На этот раз Свитолина не сумела вернуть брейк чешской теннисистке, и Боузкова взяла сет.


Церемония нагаждения

Третья партия была решающая. Первые несколько геймов проходили при равной игре, но впоследствии Элина Свитолина взяла преимущество в свои руки, и счет стал 5:3 в пользу украинки. При таком счете Элина Свитолина подавала на матч, но не сумела победить на свои подачи. Впрочем, следующий гейм стал заключительным, украинка в невероятно тяжелом поединке победила Марию Боузкову.

Отметим, это первый трофей Элины в новом году и 14-й титул WTA в карьере.

После этой победы Элина Свитолина вернется на пятую строчку рейтинга WTA, обойдя Кики Бертенс из Нидерландов и канадку Бьянку Андрееску.

Обзор матча

Топ-5 ударов финала от Элины Свитолиной и Марии Боузковой смотрите видео

 

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Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Спорт Елина Свитолина Теннис
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