Тигрица или львица? Что вы знаете об Элине Свитолиной

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Элина Свитолина празднует день рождения: тест
Элина Свитолина празднует день рождения: тест / GETTY IMAGES

Элина Свитолина – самая титулованная украинская теннисистка и просто красавица 12 сентября празднует свой день рождения.

Сегодня первой ракетке Украины исполняется 25 лет, а ее невероятным результатам уже могут позавидовать более опытные коллеги по корту.

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А что вы знаете об успехах и предпочтениях Элины Свитолиной?

Проверьте свои знания и внимательность и обязательно поделитесь результатом с друзьями.

 

 

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Автор: Наталья Сколоздра
Теги: Новости Украины Публикации Спорт Теннис Елина Свитолина Тесты
Источник: 24 Канал
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