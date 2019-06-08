Элина Свитолина и Гаэль Монфис расходятся: детали

Известная украинская теннисистка Элина Свитолина и французский теннисист Гаэль Монфис, скорее всего, больше не вместе. Роману звездных теннисистов пришел конец.

О романе Свитолиной и французского теннисиста Гаэля Монфиса стало известно в январе 2019 года во время Australian Open. Во время матча второго круга француз поддерживал украинку в ее боксе вместе с тренером.

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Вместе с Монфисом Свитолина завела общую страницу в Instagram, где они публиковали фото и видео. Чтобы сделать свою страницу более популярной, пара попросила сняться в ролике титулованного швейцарского теннисиста Роджера Федерера.

И теперь украинка и француз удалили свой общий аккаунт, который имел название g.e.m.s_life. Что это значит для их отношений, никто не знает. Ни Свитолина, ни Монфис никаких комментариев пока не давали.

Также украинская теннисистка начала удалять из своего Instagram все совместные снимки с французским игроком. На этот момент осталось только одно видео и фото с игроками футбольного клуба "Реал".

После того, как Элина объявила об отношениях с Монфисом, ей не удалось выиграть ни одного турнира. На Australian Open украинка остановилась в четвертьфинале. На турнирах в Дубае и Индиан-Уэлсе Элина добралась до полуфиналов. Соревнования в Майами украинка прекратила в первом круге. Ролан Гаррос украинка позорно покинула в третьем раунде.