Элина Свитолина может больше не сыграть за сборную Украины

21 Читати новину українською
Элина Свитолина
Элина Свитолина / Фото из открытых источников

Вице-президент Федерации тенниса Украины Евгений Зукин сообщил, что лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина может больше не сыграть в составе сборной Украины.

Спорт 24 писал, что первая ракетка Украины Элина Свитолина, а также третья ракетка нашей страны Даяна Ястремская, отказались выступать за сборную Украины в матчах Кубка Федерации в польской Зеленой Гуре. Причиной отказа стали финансовые условия, которые выдвинул агент теннисисток Стефан Гуров.

Вы читали, как Свитолина ответила на обвинения Федерации тенниса Украины?

"На следующем заседании президиума ФТУ будем рассматривать вопрос о дальнейших выступлениях Элины Свитолиной в Кубке Федерации: приглашать или не приглашать ее в будущем. Каждый должен нести ответственность за свои действия.

Федерация тенниса Украины никого не заставляет играть за национальную команду. Если игрок говорит: "Я не хочу, я не могу", мы не начинаем его заставлять. Хотя для этого есть много рычагов влияния. Но мы не один из них не затрагиваем. Если человек не хочет – не надо. В команде не нужен человек, который не хочет играть.

Отлично отношусь к Свитолиной, как к человеку, – она ​​прекрасная девушка. Но я напомню, что в отличие от той же Ястремской, которая развивалась без помощи ФТУ, спонсором Элины был Юрий Сапронов, первый вице-президент Федерации на тот момент. Получается, что она выращена Федерацией тенниса Украины, от начала и до конца", – заявил Зукин в интервью на Youtube-канале "Dolgopolova Live".

Читайте также: "Такое впечатление, что я иду в президенты": Свитолина потроллила выборы в Украине

Интересно, что последний раз Элина Свитолина играла в составе сборной Украины в апреле 2017 года против сборной Германии, после чего пропустила встречи с Австралией, Канадой и матчи Первой группы Евро-Африканской зоны, которые в феврале прошли в Польше.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Требую извинений от Зеленского: "киборг" без почки и желчного пузыря объявил голодовку
сегодня
971
Теги: Елина Свитолина Новости Спорта Спорт Теннис
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Сборная Украины по футболу хочет провести спарринг перед отбором к Евро-2020: кто соперник
сегодня 16:48 Сборная Украины по футболу хочет провести спарринг перед отбором к Евро-2020: кто соперник
38
Василий Ломаченко – Энтони Кролла: видео боя
сегодня 07:55 Василий Ломаченко – Энтони Кролла: видео боя
12418
Звезда "Наполи" снова в центре расистского скандала, ему досталось в Лондоне: видео
12 апреля 17:23 Звезда "Наполи" снова в центре расистского скандала, ему досталось в Лондоне: видео
55
Российский футболист избил пешехода, которого чуть не сбил на пешеходном переходе: видео
12 апреля 13:28 Российский футболист избил пешехода, которого чуть не сбил на пешеходном переходе: видео
449
Есть только одно место – первое, все остальное утешительные призы, – Елена Старикова
12 апреля 13:22 Есть только одно место – первое, все остальное утешительные призы, – Елена Старикова
Станіслав Безушко 34
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук