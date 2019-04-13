Элина Свитолина может больше не сыграть за сборную Украины

Вице-президент Федерации тенниса Украины Евгений Зукин сообщил, что лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина может больше не сыграть в составе сборной Украины.

Спорт 24 писал, что первая ракетка Украины Элина Свитолина, а также третья ракетка нашей страны Даяна Ястремская, отказались выступать за сборную Украины в матчах Кубка Федерации в польской Зеленой Гуре. Причиной отказа стали финансовые условия, которые выдвинул агент теннисисток Стефан Гуров.

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"На следующем заседании президиума ФТУ будем рассматривать вопрос о дальнейших выступлениях Элины Свитолиной в Кубке Федерации: приглашать или не приглашать ее в будущем. Каждый должен нести ответственность за свои действия.

Федерация тенниса Украины никого не заставляет играть за национальную команду. Если игрок говорит: "Я не хочу, я не могу", мы не начинаем его заставлять. Хотя для этого есть много рычагов влияния. Но мы не один из них не затрагиваем. Если человек не хочет – не надо. В команде не нужен человек, который не хочет играть.

Отлично отношусь к Свитолиной, как к человеку, – она ​​прекрасная девушка. Но я напомню, что в отличие от той же Ястремской, которая развивалась без помощи ФТУ, спонсором Элины был Юрий Сапронов, первый вице-президент Федерации на тот момент. Получается, что она выращена Федерацией тенниса Украины, от начала и до конца", – заявил Зукин в интервью на Youtube-канале "Dolgopolova Live".

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Интересно, что последний раз Элина Свитолина играла в составе сборной Украины в апреле 2017 года против сборной Германии, после чего пропустила встречи с Австралией, Канадой и матчи Первой группы Евро-Африканской зоны, которые в феврале прошли в Польше.

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