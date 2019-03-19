Элина Свитолина может стать первой ракеткой мира: что для этого нужно

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Элина Свитолина
Элина Свитолина / Фото из открытых источников

Пять первых номеров мирового рейтинга поборются за звание первой ракетки на турнире серии Premier Mandatory в Майами.

Кроме Наоми Осаки, которая удерживает теннисную корону после победы на Australian Open-2019, на первое место претендуют Петра Квитова, Симона Халеп, Анжелик Кербер и Элина Свитолина, пишет Sport.ua.

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Шансы украинки очень призрачные. Даже победа в одном матче позволит Осаке набрать больше очков, чем Свитолина в случае победы.

Если японка выйдет в 1/4 финала, то шансы также потеряет и Кербер. Для комфортной уверенности Наоми нужно сыграть в финале, в таком случае она точно сохранит свое место.

В свою очередь, Квитова может гарантировать себе дебют в роли первой ракетки, если победит на турнире.


Очки, которые может заработать Элина Свитолина на турнире в Майами // sport.ua

Ранее Спорт 24 писал, что первая ракетка Украины Элина Свитолина покинула турнир в Индиан-Уэллсе, в полуфинале уступив Бьянке Андрееску в трех сетах.

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Теги: Спорт Елина Свитолина Теннис
Источник: 24 Канал
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