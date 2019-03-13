Элина Свитолина может стать второй ракеткой: что для этого нужно

На престижном турнире серии Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе состоялись поединки четвертого круга.

Сразу четыре представительницы топ-10 покинули турнир после этого раунда. Это Наоми Осака, Симона Халеп, Кики Бертенс и Арина Соболенко. Ранее из борьбы за трофей также выбыли Слоан Стивенс, Серена Уильямс и Петра Квитова.

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Таким образом, только три теннисистки из первой десятки могут претендовать на победу. Это Каролина Плишкова, Элина Свитолина и Анжелик Кербер. Ни одна из них даже в случае победы не сможет потеснить Осаку с первого места рейтинга, но поднимется на второе место.

К слову, Свитолина может встретиться с Плишковой или Кербер только в финале, так как находится в другой части турнирной сетки.

Спорт 24 писал, что Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе, одолев 12 ракетку мира Эшли Барти в трех сетах со счетом 7:6, 5:7, 6:4.

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