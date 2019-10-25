Элина Свитолина получила соперниц на Итоговом турнире, который выиграла в прошлом году

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Участницы Итогового турнира
Участницы Итогового турнира

Первая ракетка Украины Элина Свитолина получила соперниц в Итоговом турнире, который состоится в китайском Шэньчжэне. В 2018 году украинка победила на этом турнире, который тогда состоялся в Сингапуре.

Свитолина попала в "Пурпурную группу", где вместе с ней чешка Каролина Плишкова, канадка Бьянка Андрееску и румынка Симона Халеп. В другую группу – "Красную" – попали австралийка Эшли Барти, японка Наоми Осака, чешка Петра Квитова и Белинда Бенчич из Швейцарии.

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Итоговый турнир стартует уже в воскресенье, 27 октября. Матчи группового этапа будут проходить в течение шести дней (по два в день), полуфиналы состоятся в субботу, 2 ноября, а финал – в воскресенье, 3 ноября.

Напомним, в 2018 году Свитолина выиграла итоговый турнир. Тогда она победила в трех матчах на групповом этапе, обыграв Петру Квитову, Каролину Плишкову и Каролину Возняцки. В полуфинале Свитолина победила Кики Бертенс, а в финале – Слоан Стивенс.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Теннис Елина Свитолина
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