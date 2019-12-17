Элина Свитолина попала в финал номинации "Удар года" от WTA: видео

Резаный удар первой ракетки Украины во время матча против Симоны Халеп на Итоговом турнире WTA попал в итоговое голосование года.

В номинацию попал резаный удар Свитолиной в матче против Симоны Халеп на Итоговом турнире. Его, к слову, признали лучшим ударом в октябре.

Смотрите также: Лучшей теннисисткой года стала Барти, которая в итоговом турнире обыграла Свитолину

Голосование за лучший удар года WTA: смотрите видео

Кроме Свитолиной на победу претендуют удары в исполнении Симоны Халеп, Патриции Марии Циг и Йиги Свентек.

Проголосовать за нашу теннисистку можно здесь.