Элина Свитолина попала в финал номинации "Удар года" от WTA: видео
Резаный удар первой ракетки Украины во время матча против Симоны Халеп на Итоговом турнире WTA попал в итоговое голосование года.
В номинацию попал резаный удар Свитолиной в матче против Симоны Халеп на Итоговом турнире. Его, к слову, признали лучшим ударом в октябре.
Смотрите также: Лучшей теннисисткой года стала Барти, которая в итоговом турнире обыграла Свитолину
Голосование за лучший удар года WTA: смотрите видео
Кроме Свитолиной на победу претендуют удары в исполнении Симоны Халеп, Патриции Марии Циг и Йиги Свентек.
Проголосовать за нашу теннисистку можно здесь.
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии