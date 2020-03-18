Элина Свитолина попала в топ-30 рейтинга Forbes

Издание Forbes опубликовал свой традиционный рейтинг 30 under 30 (30 человек до 30 лет). Место в рейтинге получила и украинская теннисистка Элина Свитолина.

В этот список Forbes входят 30 знаменитостей, которые до 30 лет сумели покорить мир и сделали мощный прорыв в своей карьере.

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Элина Свитолина попала в европейский список в рейтинге "Спорт и игры". В Forbes отметили 14 титулов, которые выиграла Свитолина, а также о ее благотворительный фонд, который был основан в 2019 году.

Стоит отметить, что в рейтинге 30 under 30 от Forbes аж пятеро украинцев. Кроме Элины Свитолиной, туда также попали рэп-исполнительница Alyona Alyona, основатели сервиса заказов еды Allset Стас Матвиенко и Анна Полищук и соучредитель и CEO фитнес-проекта BetterMe Виктория Репа.

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