Элина Свитолина поразила сеть своей эротичностью: фото

Украинская теннисистка Элина Свитолина продолжает радовать своих поклонников "горячими" фото.

На этот раз шестая ракетка мира в своем Instagram поделилась сексуальной публикацией из автомобиля.

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Элина Свитолина в эротическом образе

Спорт 24 писал, что первая ракетка Украины Элина Свитолина снялась с соревнований на грунтовых кортах в Штутгарте, где в прошлом году дошла до четвертьфинала. Она и до сих пор восстанавливается после травмы.

На отдых и восстановление после травмы Элина Свитолина отправилась в Грецию. Именно на солнечном побережье теннисистка решила сделать яркое фото в белом купальнике. Эту фотографию она выложила у себя в Instagram.

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