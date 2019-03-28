Элина Свитолина снялась в элегантной рекламе киевского отеля: фото
Украинская теннисистка Элина Свитолина зарабатывает деньги не только на теннисных кортах. Спортсменка еще и активно снимается в рекламе.
На этот раз Элина Свитолина снялась для рекламы киевского отеля "Хилтон". Еще в начале года она выложила видео с шеф-поваром отеля Шота Годердзишвили.
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Перед этим была фотография с одного из номеров.
К слову: Свитолина открыла благотворительный фонд, который будет помогать украинским детям. Он в Далласе
Фото с Элиной Свитолиной опубликовали и на странице самого отеля в Instagram.
А впоследствии фотосессию для отеля выложила фотограф Мариана Шафро.
Источник: 24 Канал
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