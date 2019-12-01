Элина Свитолина со своим парнем посетила этап Формулы-1: фото

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Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина свой отдых проводит в Аду-Даби. Там она со своим парнем Гаэлем Монфисом посетила этап Формулы-1.

Фото пара выложила на совместном аккаунте в Instagram. Свитолина и Монфис посетили техническую зону гран-при Абу-Даби, который происходит на острове Яс. Они там побывали во время тренировки и квалификации.

К слову: Команды Формулы-1 определились с составом пилотов на сезон-2020

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WHAT an experience it was @f1 ? ??

Допис, поширений (G)ael.(E)lina.(M).(S). (@g.e.m.s.life)

Гран-при Аду-Даби станет последним этапом Формулы-1 в 2019 году. Гонки начнутся в воскресенье, 1 декабря. в 15:10.

Напомним, Свитолина недавно выложила соблазнительную фотографию с отдыха. Отметим, что украинская спортсменка может позволить себе шикарный отдых, так как по данным журнала Forbes попала в топ-5 самых богатых теннисисток планеты. По результатам этого сезона Элина заработала больше шести миллионов долларов.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Елина Свитолина Теннис Формула-1
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