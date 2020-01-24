Элина Свитолина станет четвертой ракеткой мира после Australian Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина после обновления рейтинга WTA выйдет на четвертое место, подвинув Наоми Осаку.

Японка в прошлом году выиграла Australian Open, обыграв в финале Петру Квитову, но 24 января на стадии третьего раунда Осака проиграла 15-летней американке Кори Гауфф.

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Поражение Осаки отбросит ее минимум на 5 ступенек в рейтинге WTA, а ее четвертое место займет украинка Элина Свитолина, которая на данный момент занимает 5 место, пишет SportArena.

Свитолина на нынешнем Australian Open преодолела уже два раунда, победив британку Кэти Бултер (6:4, 7:5) и американку Лорен Дэвис (6:2, 7:6).

25 января первая ракетка Украины проведет матч третьего круга против испанской теннисистки Гарбинье Мугурусы.