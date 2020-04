Элина Свитолина устроила стриптиз во время стирки: видео

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина поделилась с поклонниками в социальной сети TikTok забавным видео.

Элина Свитолина записала новый ролик под песню Джо Кокера "You Can Leave Your Hat On". Видео получилось немного интригующим и с эротической составляющей. Но в конце вас ждет интересная развязка.

Элина Свитолина устроила стриптиз: смотрите видео

Также Свитолина приняла участие в танцевальном челендже Vibe Challenge Tik Tok, где участник под определенную музыку должен энергично двигать руками и ногами, а под конец замереть. Еще один челлендж "Тренируйся дома – играй за весь мир" спортсменка поддержала в инстаграме.

Добавим, что из-за пандемии коронавируса были отменены все теннисные турниры до июня.

