Элина Свитолина уверенно шагает в следующий раунд парного разряда в Мексике

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в паре с британкой Джоанной Контой уверенно обыграли итальянско-чилийский дуэт и прошли в следующий раунд на турнире WTA, который проходит в Мексике.

Элина Свитолина / Джоанна Конта – Сара Эррани / Даниэла Сегель 2:0 (7:6, 6:3)

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Украинка и британка в поединке первого круга одолели Сару Эррани (Италия) и Даниэлу Сегель (Чили), которым организаторы выдали уайлд-кард.

Матч продолжался 1 час 40 минут.

В следующем раунде Свитолина и Конта сыграют против победителей матча Боузкова / Ворачова – Адамчак / Санчес.

Призовой фонд турнира составляет 251 тысячу долларов.

Добавим, что Элина Свитолина сыграет с черногорской теннисисткой Данко Ковиничи в первом раунде соревнований в одиночном разряде. Ее напарница Конта сойдется на старте соревнований с легендарной бельгийкой Ким Клийстерс, которая недавно вернулась на корт после 8-летней паузы в карьере.

Отметим, что это первая победа Элины Свитолиной в матчах парного разряда еще с 2017 года. Последний раз первая ракетка Украины побеждала в матче парного разряда в дуэте с другой украинской Ольгой Савчук.

Еще одна одесская теннисистка – Екатерина Козлова в мексиканском Монтеррее в первом круге турнира WTA проиграла 45-й ракетке мира шведке Ребекке Петерсон – 6:3, 6:7, 4:6.

Матч продолжался 2 часа 30 минут.