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Элина Свитолина в необычном стиле отпраздновала выход в 1/4 финала турнира в Мексике: фото

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина уверенно обыграла Ольгу Говорцову (Беларусь) в 1/8 финала турнира в Монтеррее. Украинка оригинально отпраздновала победу.

Теннисистки сыграли два сета, а игра продолжалась 1 час 18 минут.

К теме Кризис преодолен: украинка Элина Свитолина уверенно вышла в 1/8 турнира в Мексике

За это время украинка записала в свой актив 4/10 брейкпойнта, а ее соперница – 2/6.

Элина Свитолина – Ольга Говорцова 2:0 (6:3, 6:4)

Украинка неординарным образом отпраздновала свой положительный результат в матче, который поделилась с подписчиков в Инстаграме.

До. Во время. После,
– коротко прокомментировала фотографии Элина Свитолина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Match day Before - During - After️

Допис, поширений Elina Svitolina (@elisvitolina)

В 1/4 финала соревнований Элину Свитолину ожидает поединок с 17-летней канадской теннисисткой Лейлой Фернандес, которая занимает 126-ю строчку рейтинга WTA. Призовой фонд турнира составляет 275 тысяч долларов.

Добавим, что Элина Свитолина в паре с Джоанной Конта снялись с парного турнира в Мексике. Причина – травма британки.

  • Другая украинка Екатерина Бондаренко покинула турнир в Монтеррее после второго раунда. Екатерина дала бой шестому номеру турнира Ребекке Петерсон – 6:7, 5:7.
  • Марта Костюк в парном разряде с Викторией Кужмовой вышли в полуфинал турнира в Лионе (Франция). В 1/4 финала обыграли Веру Лапко/Лидию Морозову в двух сетах – 6:2, 6:4.
  • Украинка Леся Цуренко уверенно вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе. Украинская теннисистка обыграла британку Кэти Бултер – 6:3, 6:3.
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Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Спорт Леся Цуренко Марта Костюк Елина Свитолина Теннис
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