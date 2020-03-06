Элина Свитолина в необычном стиле отпраздновала выход в 1/4 финала турнира в Мексике: фото

Первая ракетка Украины Элина Свитолина уверенно обыграла Ольгу Говорцову (Беларусь) в 1/8 финала турнира в Монтеррее. Украинка оригинально отпраздновала победу.

Теннисистки сыграли два сета, а игра продолжалась 1 час 18 минут.

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За это время украинка записала в свой актив 4/10 брейкпойнта, а ее соперница – 2/6.

Элина Свитолина – Ольга Говорцова 2:0 (6:3, 6:4)

Украинка неординарным образом отпраздновала свой положительный результат в матче, который поделилась с подписчиков в Инстаграме.

До. Во время. После,

– коротко прокомментировала фотографии Элина Свитолина.

В 1/4 финала соревнований Элину Свитолину ожидает поединок с 17-летней канадской теннисисткой Лейлой Фернандес, которая занимает 126-ю строчку рейтинга WTA. Призовой фонд турнира составляет 275 тысяч долларов.

Добавим, что Элина Свитолина в паре с Джоанной Конта снялись с парного турнира в Мексике. Причина – травма британки.