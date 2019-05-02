Элина Свитолина вернулась на корт после паузы, связанной со здоровьем: фото

Звездная украинская теннисистка Элина Свитолина вернулась к тренировкам после того, как решила приостановить выступления.

Последний раз Свитолина выходила на корты Тура еще во второй половине марта: в Майами украинка потерпела поражение в стартовом матче против китаянки Ван Яфань. После выступления во Флориде Свитолина заявила, что по рекомендации врачей посвятит время своему здоровью и лечению колена.

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Чтобы лучше восстановиться Свитолина отказалась от участия в турнире в немецком Штутгарте Porsche Tennis Grand Pix.

Следующий турнир, на который заявлена Элина Свитолина, – Mutua Madrid Open в Испании. Элина приступила к тренировкам, о чем отчиталась в соцсетях.

Соревнования серии WTA Premier Mandatory в Мадриде продлятся с 3 по 12 мая.

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