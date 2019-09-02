Элина Свитолина вышла в четвертьфинал US Open и установила уникальное достижение

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Элина Свитолина
Элина Свитолина / twitter.com/JJlovesTennis

Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла американку Мэдисон Киз в 1/8 финала US Open. Теперь она поборется за выход в полуфинал с британкой Йоханной Конте.

Матч для Свитолиной оказался не слишком легким. Однако именно украинке в каждом из сетов удалось реализовать по одному брейкпойнту. Поэтому за один час и 15 минут и определилась победительница пары — Элина Свитолина.

Элина Свитолина — Мэдисон Киз 2:0 (7:5, 6:4)

Для Свитолиной это первый выход в четвертьфинал US Open. Она стала третьей украинкой, которая сыграет в четвертьфинале Открытого чемпионата США. Впервые до этой стадии дошла в 2009 году Екатерина Бондаренко, а в прошлом сезоне чвертьфиналисткой стала Леся Цуренко.

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Стоит отметить, что благодаря выходу в четвертьфинал, Свитолина установила уникальное достижение для Украины. Свитолина стала первой представительницей Украины, которой удалось пройти в четвертьфинал всех турниров Grand Slam. Перед тем лучшим результатом было три четвертьфинала у Андрея Медведева (он не сыграл на Уимблдоне).

В четвертьфинале Элина Свитолина сыграет против британки Йоханны Конти, у которой выиграла во всех 4 предыдущих матчах. Игра запланирована на 3 сентября.

 

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Теги: US Open Елина Свитолина Новости Спорта Спорт Теннис
Источник: 24 канал
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