Эмоциональный тренер европейской сборной шокировал соцсети своей пресс-конференцией: видео
Наставник сборной Косово Бернар Шалланд крайне эмоционально провел пресс-конференцию перед игрой квалификации Евро-2020 против команды Англии.
Шалланда объяснял журналистам, какая тактика больше всего подходит для его команды. По его мнению, игроков нельзя заставлять бежать вперед, в их головах должна быть мысль "Я хочу, я буду бороться за мяч".
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Пользователи соцсетей оценили эмоциональность наставника, а некоторые теперь внесли его в список любимых тренеров.
Матч между сборными Англии и Косово состоится 10 сентября в 21:45.
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