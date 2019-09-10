Эмоциональный тренер европейской сборной шокировал соцсети своей пресс-конференцией: видео

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Бернар Шалланд
Бернар Шалланд / Фото из открытых источников

Наставник сборной Косово Бернар Шалланд крайне эмоционально провел пресс-конференцию перед игрой квалификации Евро-2020 против команды Англии.

Шалланда объяснял журналистам, какая тактика больше всего подходит для его команды. По его мнению, игроков нельзя заставлять бежать вперед, в их головах должна быть мысль "Я хочу, я буду бороться за мяч".

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Пользователи соцсетей оценили эмоциональность наставника, а некоторые теперь внесли его в список любимых тренеров.

Матч между сборными Англии и Косово состоится 10 сентября в 21:45.

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Теги: Спорт Футбол Косово Евро-2020
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