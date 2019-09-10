Эмоциональный тренер европейской сборной шокировал соцсети своей пресс-конференцией: видео

Наставник сборной Косово Бернар Шалланд крайне эмоционально провел пресс-конференцию перед игрой квалификации Евро-2020 против команды Англии.

Шалланда объяснял журналистам, какая тактика больше всего подходит для его команды. По его мнению, игроков нельзя заставлять бежать вперед, в их головах должна быть мысль "Я хочу, я буду бороться за мяч".

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We can't wait to see this guy on the touchline at St. Mary's tonight



Bernard Challandes = legend. pic.twitter.com/riUlZuwDcB — BBC Sport (@BBCSport) 10 сентября 2019 г.

Пользователи соцсетей оценили эмоциональность наставника, а некоторые теперь внесли его в список любимых тренеров.

Матч между сборными Англии и Косово состоится 10 сентября в 21:45.