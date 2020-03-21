24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Энди Руис отправил в нокдаун эксчемпиона UFC: видео

- Читати новину українською

Мексиканский боксер Энди Руис отправил в нокдаун бывшего чемпиона UFC Андрея Арловского. Руис провел спарринг с бойцом смешанных боевых искусств.

Экс-чемпион мира Руис опубликовал видео спарринга с Арловским. На тот момент Арловский был действующим чемпионом UFC в тяжелом дивизионе.

Читайте также Майк Тайсон нокаутировал известного музыканта

Мне было 16 лет, когда я имел честь драться с чемпионом UFC в тяжелом весе Андреем Арловским. Этот крутой парень оправдал свое прозвище Питбуль. Но мне удалось доставить ему неприятности. Спасибо, чемпион. Извините за качество видео,
– написал Руис.

Смотрите видео нокдауна

Что известно об Арловском?Чемпион мира по смешанным боевым искусствам в тяжелой весовой категории по версии UFC (2005-2006 годы). Чемпион мира по самбо (2000 год), неоднократный призер кубков мира по самбо. Андрей долгое время считался одним из ведущих бойцов мира.

Следите за последними новостями спорта в нашем​ Twitter и Telegram.

Коронавирус из Китая: последние новости
сегодня
Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт MMA Смешанные единоборства Бокс
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
20 марта 20:20 Неужели нужно, чтобы за сутки умирали по 400-500 человек: обращение игрока сборной Украины
Михайло Гема
сегодня 10:01 Какие спортсмены заболели коронавирусом – список
Михайло Гема
20 марта 14:01 Коронавирус и спорт – отмененные и перенесенные события в режиме онлайн
Михайло Гема
20 марта 12:10 Спорт против коронавируса: спортсмены, которые поддержали мир в борьбе с пандемией
Софія Кулай
20 марта 11:32 "Спасибо тебе, Боже, что я не москаль": легионер "Карпат" разорвал фанатов заявлением
Софія Кулай
Новости
Больше новостей
Залиште відгук