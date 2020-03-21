Энди Руис отправил в нокдаун эксчемпиона UFC: видео

Мексиканский боксер Энди Руис отправил в нокдаун бывшего чемпиона UFC Андрея Арловского. Руис провел спарринг с бойцом смешанных боевых искусств.

Экс-чемпион мира Руис опубликовал видео спарринга с Арловским. На тот момент Арловский был действующим чемпионом UFC в тяжелом дивизионе.

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Мне было 16 лет, когда я имел честь драться с чемпионом UFC в тяжелом весе Андреем Арловским. Этот крутой парень оправдал свое прозвище Питбуль. Но мне удалось доставить ему неприятности. Спасибо, чемпион. Извините за качество видео,

– написал Руис.

Смотрите видео нокдауна

Что известно об Арловском?Чемпион мира по смешанным боевым искусствам в тяжелой весовой категории по версии UFC (2005-2006 годы). Чемпион мира по самбо (2000 год), неоднократный призер кубков мира по самбо. Андрей долгое время считался одним из ведущих бойцов мира.

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