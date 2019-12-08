Энтони Джошуа – история парня с завода, который победил Кличко и второй раз стал чемпионом мира

Энтони Олавафеми Оласени Джошуа – британский профессиональный боксер, двукратный чемпион мира, победитель Олимпийских игр 2012 года.

Детство

Родился 15 октября 1989 года в Уотфорде, что к северу от Лондона. Энтони выходец из иммигрантской семьи. Мама – нигерийка, у папы были ирландские и нигерийские корни. У боксера есть две сестры: Лоретта и Джанет, а также брат Джакоб. Большую часть своей дошкольной жизни провел вместе с родителями на их родине в Нигерии. Далее мальчик переехал в Англию, здесь он пошел в школу.

С детства рос непослушным, часто проблемным ребенком. Прорывался его непростой характер и избыточное количество энергии. Последнюю молодой парень преимущественно использовал для 2 дел: футбола (к нему у юноши проявлялся неплохой талант) и хулиганства. Джошуа регулярно был активным участником уличных драк. И даже больше, в определенный период связался с местным криминалитетом и продавал марихуану. По окончании школы юноша сначала не планировал становиться спортсменом, работал на местном кирпичном заводе.

В 17 лет переехал в Лондон, где жил его кузен Бен Ллееми, который уже посещал боксерский зал. Старший родственник решил, что бокс сможет перевоспитать и дисциплинировать Энтони. Но случилось несколько иначе.



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Любительская карьера

Парень только взяв в руки боксерские перчатки, сразу начал бить опытных противников друг за другом. Единственным, кого он не смог преодолеть, был тогда еще кикбоксер Диллиан Уайт, который в дебютном для себя поединке в любительском боксе победил будущего чемпиона решением судей (через 7 лет бойцы проведут реванш, в котором Энтони одержит победу зрелищным нокаутом).

Уроженец Уотфорда своими выступлениями сразу поразил большинство английских экспертов и чиновников по боксу. Помогла ему получить признание победа над топовым уже тогда британским любителем Джозефом Джойсом нокаутом в первом раунде.

В течение 2009-2011 годов он получил золото на нескольких турнирах, среди которых: национальный чемпионат АВА 2010, 2011, национальный турнир Геринг 2010. Немного хуже шли дела на самых престижных международных соревнованиях: на чемпионате Европы 2011 года проиграл в четвертьфинале румыну Михею Нисторе нокаутом в 3 раунде (2 поражение в карьере). В том же 2011 году, был участником мирового первенства в Азербайджане, где в конкурентной борьбе (многие эксперты считают, что не без помощи судей) уступил местному боксеру Магомедрасулу Маджидову решением судей (третье и последнее поражение на любительском ринге). Это был финальный бой, британец получил серебро, с помощью этого квалифицировался на Олимпийские игры.

На домашние игры ехал в качестве одного из фаворитов. Уже в первом бою сошелся с крепким кубинским боксером Эрисланди Савоном, которого победил близким решением 17-16. В четвертьфинале немного легче прошел китайца Джанга Джилея 15-11. В полуфинале снова трудно, но одолел великана из Казахстана Ивана Дичка 13-11. И в финале, получил золото в тяжелом бою против Каммарелле. На момент окончания боя, судьи насчитали по 18 точных попаданий с обеих сторон. Победу присудили британцу, не в последнюю очередь из-за статуса хозяина, тогда много фанатов и экспертов не согласилась с таким решением.



Фото из открытых источников

Профессиональная карьера

После победы на олимпиаде решил сразу перейти в профессиональный бокс. Успешно дебютировал в нем поединком с итальянцем Эмануэлем Лео, который на момент боя имел непобедимый рекорд, состоящий из 8 боев. Лео был нокаутирован уже в 1 раунде.

Далее для Энтони началось время "мешочной диеты". С среди других его оппонентов этого периода можно выделить: британца Мета Скелетона, что когда-то был чемпионом Британии и россиянина Дениса Бахтова. В схватке с последним Джошуа получил свой первый титул – интерконтинентального чемпиона WBC. В 13 поединке на профи ринге дрался с экс-претендентом на чемпионский титул Кевином Джонсоном и стал первым кто смог нокаутировать опытного американца. После Джонсона выиграл у непобедимого земляка Гарри Корниша.

Все эти бои не были слишком принципиальными, олимпийский чемпион Лондона был явным фаворитом в каждом из них. Коэффициенты победителя принимались в соотношении 20 к 1 и более. Первым действительно серьезным, конкурентным противником уроженца Уотфорда стал хорошо известный ему Диллиан Уайт.

Их бой состоялся 12 декабря 2015 года. На кону стояли 2 титула: чемпиона Великобритании и Британского содружества. Кроме титулов, Энтони было важно взять реванш за поражение, которое Уайт нанес ему 7 лет до этого. Сам бой начался очень активно. Боксеры почти не проводили разведку, а сразу начали размениваться ударами. В конце 1 раунда Джошуа нанес удар после гонга, что могло привести к массовой драке, однако, ее удалось избежать. Во втором раунде Диллиан сумел донести до цели свой правый хук, который сильно потряс фаворита, но он устоял. После 2 раунда Джошуа начал боксировать осмотрительнее, хотя все равно иногда пропускал довольно неприятные удары, хотя сам наносил их значительно больше. В 7 раунде Олавафеми нанес мощный удар в висок, после этого удара Уайт потерял способность полноценно ориентироваться в пространстве и был забит до тяжелого нокаута.

Победа над Уайтом подняла Джошуа на первое место в рейтинге IBF, что позволило выйти на бой против чемпиона мира по этой версии – Чарльза Мартина. Американский чемпион не составил достойную конкуренцию для соискателя. Поединок закончился техническим нокаутом во 2 раунде.



Фото из открытых источников

После завоевания титула британец успешно защитил его в боях с Домиником Бризилом и Эриком Молиной. А 3 защита одновременно была и унификацией в поединке с представителем Украины Владимиром Кличко. Как мы помним, наш чемпион проиграл более молодому сопернику нокаутом в 11 раунде. Тот поединок независимо от дальнейшего развития карьеры британца останется одним из самых важных для него. Он принес ему мировую славу, признание, титулы и деньги. Если бы Джошуа закончил карьеру сразу после этого, то он уже бы вошел в "ранг великих".

Но после победы над одним из самых супертяжеловесов всех времен Энтони продолжил писать историю. В следующем бою он победил камерунца Карлоса Такама. А еще через 5 месяцев, в марте 2018 года унифицировал титулы в схватке с Джозефом Паркером.

Их встреча проходила в аккуратном стиле. Боксеры предпочитали дальние дистанции. Били преимущественно джебами. Джошуа имел преимущество в антропометрии, которой успешно пользовался. Паркер же сильно не рисковал, не слишком заострял бой. Невеселый поединок завершился единогласным решением судей в пользу Джошуа. Австралиец стал первым и пока последним, кто смог продержаться против него всю дистанцию.

После Паркера промоутер Энтони Эдди Хирн организует для своего подопечного бой с Поветкиным. Русский позиционировался как топовый боец, проигрывал только Владимиру Кличко. И действительно, Александр смог навязать борьбу в нескольких раундах, однако быстро устал и был отправлен на канвас ринга в 6 раунде.

Далее чемпион решает взять перерыв, немного отдохнуть, поездить по миру. Возвращение было запланировано на июнь 2019 года. Планировался дебьютут в США против местного крепыша Джаррела Миллера. И последний провалил допинг контроль. Замену нашли в лице мексиканца Энди Руиса.

Сначала все были разочарованы, мол Руис и на боксера не слишком похож. Вид у него, как у человека, который никогда не посещал спортзал и пропускал уроки физкультуры. Каково же было удивление, когда этот пухлый, с круглым лицом мужик 4 раза смог отправить в нокдаун атлетического, как Аполлон, чемпиона из Великобритании.

Вчера мы увидели реванш. В котором все стало на свои места. Джошуа доказал, что он номер 1 в хэвивейте, получив хоть и не зрелищную, но уверенную победу по очкам.

Личная жизнь

Не женат и публичных отношений ни с кем нет. Долгое время был роман с Николь Осборн, которая является инструктором по йоге и танцовщицей на пилоне. Вместе у них родился сын Джозеф.

Интересные факты

Энтони верит в Бога, но не относит себя к какой-либо из конфессий.

Кумир среди боксеров для него – Мухаммед Али.

Несколько раз был арестован за уличные драки и за гонки на дорогах.

В 2011 году за продажу марихуаны получил условный срок в 1 год и 100 часов общественных работ.

На правом плече у боксера есть татуировки – карта Африки.